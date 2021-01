Koppels die elkaar online ontmoeten, denken sneller aan trouwen en kinderen krijgen

Hoe houd je de liefde in leven tijdens de tweede lockdown? Relatiethe­ra­peut Wim Slabbinck: “Het voorspel begint 24 uur voor de daad”

9 november We zitten weer allemaal quasi constant in ons kot. Ook de liefde wordt dus opnieuw op de proef gesteld. Koppels of single, monogaam of overspelig: hoe overleven we de lockdown part II? Hoe ben je bubble-friends with benefits of hoe benut je samen met je partner al die extra vrije tijd? Relatietherapeut en seksuoloog Wim Slabbinck deelt elf belangrijke tips. “Wat jou nu ongelukkig maakt in je relatie, is in ‘normale’ omstandigheden misschien verwaarloosbaar.”