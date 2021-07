‘Klitvriendelijke’ soloseks, gedeeld plezier of speeltjes voor mannen? 3 experts maken je wegwijs in seksspeeltjes

De clitoris krijgt vanaf september meer aandacht op school. Seksuoloog Wim Slabbinck: “Geeft meisjes macht over hun lichaam”

9 juni Leerlingen in het secundair onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar meer les over de clitoris. Twee uitgeverijen van biologiehandboeken voegen meer afbeeldingen en uitgebreidere info over het vrouwelijke geslachtsorgaan. Seksuoloog Wim Slabbinck licht toe waarom dat een belangrijke verbetering is. “De clitoris is een voorwaarde voor seksueel genot bij de vrouw.”