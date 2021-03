“Klaarkomen is niet belangrijk, wel het contact met elkaar”: hoe tantra je een intenser seksleven bezorgt

Mara (34) heeft tantrische seks met Hugo (43): “De seksuele spanning knetterde in de lucht. Hij noemde het ‘sexmagic’”

22 december “Er was alleen totale overgave. Hij was mij, ik was hem. Het was onaards. Ik zag plots een visioen van twee witte slangen die om elkaar kronkelden. Ik zag kleuren, oranje, geel, alle kleuren van de regenboog.” Mara (34) beleefde een paar jaar geleden voor het eerst tantrische seks met wereldreiziger Hugo (43). Een ervaring die ze moeilijk in woorden kan vatten. Elke week gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit, vrij van oordeel. Deze week lees je de superseks van Mara.