Kim Kardashian voelt zich gefaald na scheiding, net als vele andere ex-koppels. “Het idee dat je alles kan, als je er hard genoeg aan werkt, klopt niet”

In de laatste aflevering van ‘Keeping up with the Kardashians’ is te zien hoe Kim uithuilt bij haar familie na een stevige discussie met toenmalige hubby Kanye West. “Hij verdient iemand die achter hem staat, hem steunt in alles wat hij doet en hem overal naartoe volgt. Ik kan dat niet. En ja, dat voelt als falen. Ik voel me echt een loser. Dit is al mijn derde huwelijk dat strandt. Maar ik kan daar zelfs niet over nadenken, want ik wil gewoon gelukkig zijn.” De opnames dateren van begin dit jaar, in februari vroeg Kim K. de scheiding aan.