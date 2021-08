Ken jij de twarrel of een flexrelatie al? Journaliste Corine Koole legt uit wat de 7 fluïde relatievormen van de toekomst zijn

Corine Koole: “Aan het begin van mijn carrière, interviewde ik een keurige dame uit een buitenwijk die naast haar halve trouwboek nog een liefdespartner had. Die buitenechtelijke relatie werd aanvaard door haar echtgenoot en bleek positieve effecten te hebben op haar huwelijk. Hoe exotisch, dacht ik. Ik had er toen nog nooit bij stilgestaan dat een dergelijke relatievorm een optie was. Wanneer je partner niet meer ‘voldeed’, dan bleef je in die ongelukkige relatie, had je een affaire of ging je weg. Maar er open en bloot een tweede relatie op nahouden, dat was nieuw. Een eyeopener ook, want: waarom niet?”