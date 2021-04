Kathy en Frank deden jarenlang aan ‘wappen’: seks onder invloed van drugs. Zij wil stoppen, hij niet. Relatietherpeut Wim Slabbinck geeft advies

Kathy en Frank hebben er allebei al een eerste huwelijk op zitten als ze elkaar leren kennen op een dansfeest, 25 jaar geleden. Het koppel is gelukkig samen, maar tien jaar later vindt Kathy dat hun seksleven wat meer spanning verdient. Zo gezegd, zo gedaan. “In eerste instantie gingen we naar parenclubs. Maar we merkten al snel dat dat ons ding niet was”, vertelt Kathy. “We belandden daarna op een datingsite voor ‘swingers’ (koppels die seks hebben met andere koppels, red.) en daar kwamen we in contact met iets wat we totaal niet kenden: seks in trance, na een pilletje drugs dus. In het wereldje heet dit ‘wappen’ (afkomstig van de term ‘WAP’: dit staat voor Weekend Adult Party, red.).”