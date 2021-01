Kasper (45) vindt in Engelse toeriste Megg zijn perfecte liefdesmatch: “We deden het op een tapijt gemaakt van kokosvezel tot onze knieën open lagen”

“Vrijdag 4 maart 2005. Ik had geen plannen om die avond uit te gaan, maar mijn kameraad bleef aandringen. Uiteindelijk gaf ik toch toe en zaten we wat later in ons stamcafé. (denkt na) Ik ben van Antwerpen, en dichtbij ons stamcafé is er een hostel. Er komen dus veel toeristen. We zaten nog maar een halfuur aan de bar, toen mijn vriend vroeg of de vrouw naast ons iets voor mij was. (grinnikt) Ik draaide me niet meteen om, dat zou te hard opvallen. Even later bestelde ik twee Duvels en draaide me iets naar haar. Bingo. Onze blikken kruisten elkaar. Ja, die vrouw naast ons was zéker iets voor mij. Ik lachte vriendelijk, maar haar gezicht vertrok geen spier. Ze keek me gewoon ijskoud aan.”