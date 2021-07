Karen en Pieter-Jan vielen voor hun beste vriend(in). Is dat een betere basis voor een relatie dan een vonk? Relatietherapeut Mieke legt uit

Verboden liefde: de getrouwde Kobe wordt verliefd op uitwisse­lings­stu­dent Hyun. “Hij kuste me met zo veel meer passie dan mijn vrouw”

30 juni “Ik val normaal niet op mannen. Maar toen ik naar huis wandelde na onze ontmoeting, trilde ik over mijn hele lijf.” In Brussel ontmoet Kobe* (29) de Koreaanse uitwisselingsstudent Hyun* (21). De knappe, jonge kerel brengt hem compleet in de war: Hyuns aanrakingen prikkelen hem, meer dan die van zijn vrouw. In Airbnb’s die ze samen huren, ontdekt Kobe voor het eerst hoe het is om het bed met een man te delen. “Ik genoot echt. Dat besefte ik wel. Verder dan dat durfde ik niet te denken.” In de Verboden Liefde-reeks viert NINA de liefde die, hoe vurig ook, niet mag of kan zijn. Deze week lees je het verhaal van Kobe.