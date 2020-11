Jules (28) ontdekt een andere manier van vrijen: “We streelden en masseerden elkaar, en zetten onze lust aan de kant”

“Het was zondagmiddag, een paar maanden geleden. Imani en ik lagen in bed te praten en te knuffelen, zonder plannen of bijbedoelingen. Ik weet dat ze het fijn vindt als ik haar aanraak, dus ik begon zacht haar haren en gezicht te strelen. Ze sloot haar ogen en genoot van die aanraking. Ik ging met mijn vinger langs haar neus en over haar volle lippen, voelde haar oogleden en haar oorlel. Ze haakte haar ogen vast in de mijne, en streek met haar wijsvinger over mijn blote schouder.”