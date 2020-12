Judith (44) zit vast in een seksloze relatie. Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad: “Zoek samen een andere manier om te vrijen”

Toen ze Rob (43) leerde kennen, kwam Judith net uit een stukgelopen eerste huwelijk. “Mijn man was ervandoor met mijn beste vriendin. Ik zat in zak en as. Alles wat ik wilde, was me amuseren. Eigenlijk kwam Rob te vroeg in mijn leven voorbij. (lachje) Maar hij deed erg zijn best. En na een paar spannende sms’jes naar elkaar, ben ik toch gezwicht. Allebei hadden we al een kind uit onze eerste relatie. Toen we gingen samenwonen, waren we dus plots een gezinnetje van vier. Rob had een belangrijke kaderfunctie in de verkoop en had veel ambitie, hij zag er altijd piekfijn uit in kostuum. Intussen heeft hij wel een andere baan, op een lager niveau. Hij wilde al die stress niet langer.”