Joy wordt aan het andreaskruis gebonden tijdens een SM-feestje met een bevriend koppel: “Ze gingen door tot ik smeekte of ik mocht klaarkomen”

“Het spel startte. We begonnen elkaar uit te kleden en te plezieren. We wisselden van partner, terwijl ik kuste met Katrien. Wat later stopte Erwin me in de kooi en keek ik toe hoe hij seks had met Katrien en haar man. Ik wilde zo graag meedoen, maar was opgesloten en overgeleverd aan hun genade.” Joy (33) wordt verrast met partnerruil en SM door manlief Erwin (40) voor haar verjaardag. Hij had nog iets goed te maken van daarvoor, een sekservaring die niet helemaal was uitgedraaid zoals gehoopt. “Het eerste uur hadden we de slappe lach.”