Jij links, hij rechts? Relatietherapeut Sarah geeft advies aan echte koppels zoals ‘Billie vs Benjamin’. “Verschillen moeten er zijn”

TV Charlotte Timmers is de ‘linkse trut’ in ‘Billie vs Benjamin’: “Soms zegt zij dingen die ik ook wil zeggen, maar dat durf ik niet”

Heb je tijdens de feestdagen wel eens op je tong gebeten om verhitte politieke discussies met familieleden te vermijden? Wel, ‘Billie vs Benjamin’ is een verfilming van precies dat fenomeen. In de nieuwe reeks van Streamz zien we Charlotte Timmers (33), die we al kennen uit ‘De Bende van Jan de Lichte’. We spraken haar over haar allereerste hoofdrol, als de ‘linkse trut’ Billie. Die wordt halsoverkop verliefd op ‘rechtse rakker’ Benjamin, gespeeld door Ward Kerremans (33). “Het komt pijnlijk dicht in de buurt bij het echte leven.”

22 januari