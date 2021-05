Je leeftijd beïnvloedt wat je aantrekkelijk vindt. Gedragsbioloog en seksuologe: “Het heeft te maken met het feit dat vrouwen in de menopauze komen”

Bestaat de Ware Liefde? 3 deskundi­gen discussië­ren: “Je tweeling­ziel is iemand waarvan je niet verwacht had dat het de ware zou zijn”

9 april De Britse prins Philip is overleden. Het Verenigd Koninkrijk moet dus afscheid nemen van een van hun meest charmante royals, en de Queen van haar Grote Liefde. Meer dan 70 jaar geleden beleefden de twee een verboden romance, maar the heart wants what the heart wants: ze bleven knokken en stapten uiteindelijk dolverliefd in het huwelijksbootje. Het doet een mens in ieder geval dromen over sprookjes die écht uitkomen en de Ware Liefde. Maar bestaat die wel? Drie experts lichten toe: “Onze tweelingziel is voor eeuwig”.