“Je bezorgt me een ongekend gelukzalig gevoel.” Lezer Karel schrijft een brief aan zijn arts, op wie hij stiekem verliefd is. Relatietherapeut geeft tips

“Wat was er gebeurd dat je zo wanhopig was?” Lezeres Karin schrijft een brief aan een onbekende jongen in het station

7 juli Wij vroegen jullie om in je pen te kruipen, en heel wat lezers goten hun gevoelens in woorden. De hele zomer lang lees je hier hun brieven aan een (on)bekende. Deze week richt Karin zich tot een jongen die ze enkele jaren geleden zag in het station. Ze schrijft enkele vragen neer die ze zo graag aan hem had kunnen stellen. “Zag je ons staan? Wij alle drie met een zomerjurkje aan.”