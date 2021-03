Je beste vriendin wordt bedrogen: vertel je het haar of zwijg je als een graf? Twee getuigen klappen uit de biecht

In ‘Kat zonder grenzen’ (Play4) vertelt Allison Scott openhartig over het bedrog van haar partner, Sean Dhondt, en hoe ze daarmee is omgegaan. De presentator moest zijn Amerikaanse vrouw uiteindelijk opbiechten dat hij zich via sociale media had laten verleiden door een zekere ‘Eveline’, die uiteindelijk een Gentse man van 27 jaar bleek te zijn. “Er zijn misschien mensen die dit niet zien als écht vreemdgaan, maar zij kunnen de pot op. We hebben er later wel over gesproken. Maar het was moeilijk voor hem om me alle details te geven. Ik heb het meeste dus van anderen gehoord.”