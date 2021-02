“Je bent wel knap voor een dik meisje”: datingapp Bumble bant gebruikers die aan bodyshaming doen

Al wie het ooit al deed, weet het: online daten kan een mijnenveld zijn, bezaaid met onverwachte teleurstelling, ongewenste berichtjes en kwetsende commentaren. Op het hoofdkwartier van Tinder hebben ze zoiets van: deal with it. Op het hoofdkwartier van de steeds populairdere datingapp Bumble denken ze: daar zoeken we iets op.

De app, die al in 2014 het levenslicht zag, werkt volgens hetzelfde swipeprincipe als Tinder. Met als grootste verschil: chatten met een match kan bij heterokoppels pas als de vrouw het eerste berichtje stuurt. En Bumble moedigt ook aan om meer te focussen op persoonlijkheid dan op uiterlijk, met een profiel dat met vragen en topics uitnodigt om meer over jezelf te vertellen.

Bumble ondernam al acties om online daten voor hun gebruikers aangenamer te maken. In 2016 bande de app topless foto’s en foto’s in ondergoed. In 2019 lanceerde Bumble een functie die ongewenste naaktfoto’s automatisch opspoort en blurt.

“Geef nooit commentaar op iemands uiterlijk”

Dit jaar gaan ze nog een stapje verder. ‘Bodyshamen’ of iemand kwetsende opmerkingen over zijn/haar/hun lichaam geven, is vanaf nu niet meer toegelaten op Bumble. En bodyshaming ziet Bumble heel breed. Met een slim algoritme zal de app racistische, homofobische of transfobische taal opsporen, net als kritiek op iemands gewicht, beperking of uiterlijk. Iemand te dun, te dik, te blond, te zwart of te klein noemen: doe maar niet.

Gebruikers die op hun profiel of in gesprekken zulke kwetsende opmerkingen maken, zullen eerst gewaarschuwd en geïnformeerd worden over bodyshamen. Doen ze daarna verder, dan zal Bumble ze bannen. Dat is trouwens geen inbreuk op je privacy: in de ‘Terms & Conditions’ die je als gebruiker goedkeurt, verduidelijkt Bumble al dat ze met logaritmes en moderatoren je berichten kunnen onderzoeken op inbreuken tegen hun gebruiksregels.

Vooraf deed Bumble onderzoek naar bodyshaming bij 1.003 Britten. Uit dat onderzoek bleek dat 23 procent van de Britten al eens gebodyshamed was op een datingapp of sociale media en 87 procent vond dat ze tijdens het daten meer op hun uiterlijk bekritiseerd worden dan in andere aspecten van hun leven. Zo’n 71 procent gaf toe dat ze online zelf ook meer geneigd zijn om zulke ongewenste commentaren te geven.

Goed begin is het halve werk

“We willen dat Bumble een vriendelijke en respectvolle plek op het internet is”, zegt Naomi Walkland, Bumbles marketing director. “We tonen altijd al nultolerantie voor racistische en haatdragende taal, intimidatie en misbruik. Bodyshaming kan dus echt niet door de beugel bij ons. We hopen dat we, door het goede voorbeeld te geven, onze gebruikers ook leren om zelf zulk gedrag te herkennen en te rapporteren.” In een blogpost is Bumble erg duidelijk naar hun gebruikers toe: “Ben je niet zeker of je reactie als bodyshaming overkomt? Hanteer dit als gouden regel: geef gewoon nooit commentaar op iemands uiterlijk of gezondheid.”

En de gebruikers zelf? Die zijn enthousiast. Aan RTL Nieuws vertelt de Nederlandse Tatjana Almuli dat ze het “een goed begin” vindt. “Ik ben al mijn hele leven dik en heb daardoor veel negatieve ervaringen. Zo zei mijn date ooit tegen me: ‘Je bent wel knap voor een dik meisje.’ Wat Bumble doet, is goed voor de bewustwording daarrond.” Op Twitter lezen we meer lovende reacties. “Wat een cool bedrijf”, schrijft iemand. Of:“Makkelijk zal het niet worden, maar Bumble doet tenminste een echte poging.”