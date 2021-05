Jan (55) heeft al 10 jaar geen seks meer met Myriam (54): “Ik snak naar een beetje genegenheid en erotiek.” Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad

Jan wil eigenlijk niet slecht praten over zijn Myriam. Want hij ziet haar echt graag. Hij leerde haar kennen in zijn jeugd: een vriendschap werd liefde en het koppel kreeg één zoon. “Van in het begin zou ik onze relatie als ‘liefdevol maar niet zo passioneel’ omschrijven. Meestal waren we heel gelukkig. We deden alles waar we goesting in hadden. We gaan graag op reis, delen dezelfde interesses. We waren min of meer het ideale gezin, durf ik te zeggen.”