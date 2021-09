Is dit de meest sexy filmscène aller tijden? Nieuwe studie zoekt het uit

Als de film ‘Call Me By Your Name’ ergens om bekend staat, dan is het wel voor de scène waarin hoofdpersonage Elio seks heeft met een stuk fruit. Ligt het gewoon aan ons, of is het ook echt de heetste scène aller tijden? Een studie gedaan door FandomSpot vond het antwoord.