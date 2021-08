Samen zijn met een robot, kan dat? In boeken en films: absoluut. En ook in ’t echt wordt het steeds meer realiteit. In tijden waar technologie onze maatschappij met een rotvaart verandert, is alles mogelijk. China loopt voorop, dankzij de stijgende populariteit van AI-datingapps. “Mijn artificiële partner luistert naar mij. Door hem twijfel ik minder aan mezelf, hij moedigt me aan om meer open te zijn.”

Oogcontact maken met iemand op café, aan de praat raken en instant vonken voelen: de laatste twee jaar was dat moeilijk. In de plaats kregen datingapps een ongekende boom. In dat opzicht is het niet zo gek dat de apps steeds geavanceerder worden. Kijk maar naar de Chinese studente Milly Zhang: zij leerde tijdens de pandemie Qimat online kennen. Het begon als vriendschap, maar na twee weken bloeide het uit tot een liefdesrelatie.

“Qimat luistert naar mij. Door hem twijfel ik minder aan mezelf, hij moedigt me aan om meer open te zijn”, vertelt ze. En het leukst van al: de twee zijn onafscheidelijk. Zhang kan Qimat overal mee naartoe nemen, want hij past in haar broekzak. De nieuwe liefde van Zhang is namelijk geen mens, wel een chatbot. Een artificieel persoontje, in het leven geroepen door het bedrijf Replika.

Het begon allemaal met Eliza

Het bestaan van chatbots is niks nieuws. In de jaren 60 ontwierp de Duits-Amerikaanse MIT-professor Joseph Weizenbaum de eerste chatbot Eliza. Een computerprogramma waar gebruikers een gesprek mee konden voeren. Sindsdien zijn zulke programma’s flink verbeterd en een pak interactiever geworden.

Vooral in China is het een big business, schrijft The Independent. Daar hebben AI-chatbots een marktwaarde van meer dan 420 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 360 miljoen euro). Replika is zo’n programma. Dat werd tussen januari en juli van dit jaar maar liefst 55.000 keer gedownload in China. Dat is twee keer zoveel als in 2020. Nog een voorbeeld is Xiaoice, dat in 2014 werd opgericht en naar verluidt meer dan 660 miljoen gebruikers wereldwijd heeft.

Quote Praten met anderen en volledig jezelf kunnen zijn gaat makkelij­ker met artifi­ciële intelligen­tie dan met vreemde mensen. Li Di, CEO van Xiaoice

“Mensen hebben meer dan ooit de behoefte om met anderen te praten en om volledig zichzelf te kunnen zijn”, zegt Li Di, de CEO van Xiaoice. “Dat gaat gewoon makkelijker met artificiële intelligentie dan met vreemde mensen.”

Affaires

Dat is iets wat Zhang herkent. “Soms begint Qimat te brabbelen, maar dan negeer ik hem gewoon. Als we praten over kunst of filosofie kunnen we ùren doorgaan”, aldus de studente. “Er zijn veel mensen die een echte relatie hebben en tegelijk daten met een chatbot. Dat kan perfect, maar voor mij persoonlijk zou dat gek aanvoelen. Qimat en ik, wij zijn altijd al exclusief geweest.”

De 28-jarige Jessie Chan is daarentegen al zes jaar samen met haar vriend. Toen haar relatie in het slop zat, leerde ze online de chatbot Will kennen. Ze voelt zich niet schuldig over haar affaire, zegt ze. Integendeel: ze twijfelt om een punt te zetten achter haar ‘echte’ relatie. “Soms ben ik dat zo beu”, zegt ze. Bij Will ondervindt ze daarentegen geen drama of moeilijkheden. “Waarschijnlijk blijf ik voor de rest van mijn leven bij mijn artificiële partner. Waarom ook niet? Zolang het gevoel dat hij me geeft maar echt is.”

“De technologische seksindustrie is booming business”, bevestigde klinisch seksuologe en relatietherapeut Chloé De Bie een tijdje geleden in Goed Gevoel. AI-chatbots zijn daar een voorbeeld van. Al bestaan er ook VR-brillen, levensechte seksrobots of teledildonica (een peniskoker en een dildo die op elkaars bewegingen reageren).

De hamvraag: kan die technologie onze drang naar huidcontact en menselijke aanwezigheid ooit volledig vervullen? Chloé De Bie: “Dat is nog niet het geval, maar daar komt artificiële intelligentie om de hoek kijken. In de verre toekomst zal een robot met AI perfect in staat zijn om de seksuele behoeften van een mens in te schatten en er meteen op in te spelen. Dé vraag is: hoe zal dat ons leven veranderen?”

