“Ik ben 16 jaar samen met mijn man Rob. We hebben een dochtertje van twaalf. Onze relatie kabbelt de laatste tijd maar wat verder. We maken geen ruzie, want in veel dingen matchen we heel goed. We kunnen Ikeakasten ineenzetten of huishoudelijke klusjes doen zonder irritatie. We zien elkaar echt graag. Toch voel me in mijn relatie vaak eenzaam. De laatste keer dat ik eens een spontane kus of knuffel kreeg, kan ik mij niet meer herinneren.”