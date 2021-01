“Ik denk wekelijks aan scheiden.” De man van Kristien (47) steekt al zijn tijd in zijn fietsclub, relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad

Van ‘Anaconda’ tot ‘Krull the Warrior King’: 1 op de 10 mannen geeft z’n penis een bijnaam

6 december Seks is overal, maar babbelen over seksualiteit? O wee, dat blijft taboe. Zeker als het neerkomt op mannen en piemelpraat. Maar liefst één op de drie is niet tevreden over zijn penis. 23 procent vreest dat ze te snel klaarkomen. En als het gaat over gezondheid zijn er kerels die met geen woord durven reppen over hun erectieproblemen. Dat toont een studie van onderzoeksbureau iVox in opdracht van JOE, voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’.