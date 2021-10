‘Icing’ is de nieuwste datingtrend. Relatietherapeut geeft tips voor wie in zo’n pijnlijke situatie zit

Datingland is (alweer) een term rijker: icing . In de eerste plaats lijkt het een ijskoude manier om iemand aan het lijntje te houden, maar relatietherapeut Sarah Hertens heeft ook oog voor de drijfveren van de icer zelf. “Ga na of het een kwestie is van niet willen, of niet kunnen.”

Er passeerden de afgelopen jaren heel wat datingtrends de revue. Denk maar aan stashing, runging, negging, of de gevreesde situationship. Mogen we toevoegen aan dat rijtje: icing. Wie spontaan denkt aan het samen leeg lepelen van een coupe dame blanche, moeten we teleurstellen. Icing is allesbehalve romantisch.

Icing komt in principe neer op het ‘bevriezen’ van je potentiële partner. Het gebeurt wanneer je al een tijdje aan het daten bent maar één van de twee zich plots en om een vage reden terugtrekt. En dat doet die persoon niet voorgoed. Nee, als de ‘icer’ opnieuw zin heeft om de vlam aan te wakkeren, haalt hij je uit de diepvriezer en bouwen jullie weer samen aan jullie rooskleurige toekomst.

Bindingsangst in een modern jasje

“De term is relatief nieuw, het fenomeen allesbehalve”, legt relatietherapeut Sarah Hertens uit. “Icing is bindingsangst in een modern jasje. Het is enorm pijnlijk als het je overkomt, maar we moeten hier ook kijken naar de drijfveren van diegene die alles on hold zet.”

Quote Heel vaak spelen onzeker­heid en angst om een diepere connectie aan te gaan een rol. Relatietherapeute Sarah Hertens

“Het kan zijn dat die persoon worstelt met bepaalde issues, en die eerst een plaats moet geven voor die in een relatie kan stappen”, vervolgt de expert. “Ik beweer niet dat het nooit opzettelijk gebeurt. Er zijn mensen die graag hun opties openhouden en zich daarom ontpoppen tot icer. Maar heel vaak spelen onzekerheid en angst om een diepere connectie aan te gaan een rol.”

Wil je niet? Of durf je niet?

De relatietherapeut tipt daarom, zowel aan zogenoemde dader als slachtoffer, om na te gaan vanwaar het icing-gedrag precies komt. Is het omdat de ene niet wil, of is het omdat die persoon niet durft? “Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Stel dat een van de twee net uit een relatie is gestapt en nog niet klaar is om een koppel te vormen met iemand anders, dan voer je daar best een open en eerlijk gesprek over.”

Sarah Hertens: “Stem je verwachtingen op elkaar af. Is het een kwestie van willen en zie je een vaste relatie niet zitten? Communiceer dat dan. Wil jij dat als andere partij net wel? Durf dat ook te benoemen. Trek daar je conclusies uit.”

Triggers blootleggen

Als je potentiële partner geen engagement durft aan te gaan, kan het goed zijn om meer geduld op te brengen, vindt Sarah Hertens. “Ook in dat geval is communicatie belangrijk. Als de persoon met bindingsangst eerlijk zegt waar het schoentje wringt, kan de andere partij hun gedrag daarop afstemmen. Leg de triggers bloot, en pas jullie gedrag daarop aan. Wat maakt de hele situatie minder beangstigend? Hoe kan je het vertrouwen doen groeien?”

De relatietherapeut benadrukt nog: je hebt altijd een keuze. In hoe snel je wil gaan, maar ook in hoeverre je de situatie laat escaleren. “Zorg dat het niet ten koste van jezelf gaat. Neem jezelf en de hele situatie kritisch onder de loep, en maak uit of jullie relatie de moeite waard is om voor te vechten.”

