Hoe voorkom je dat ergernissen je relatie vergiftigen? 2 experts leggen uit: “Constante blootstelling aan elkaar onthult mindere kanten”

POLL. Is virtueel bedriegen hetzelfde als ‘echt’ overspel?

18 maart De 31-jarige Allison Scott sprak voor het eerst vrijuit in een interview met Kat Kerkhofs over Sean Dhondt en de zaak-Eveline. Toen uitkwam dat Dhondt naaktbeelden gestuurd had naar de virtuele Eveline, zette Scott hem onherroepelijk aan de deur. Want, zo vindt ze, bedrog is bedrog. Opvallend is dat niet iedereen die mening deelt. Bioloog Dirk Draulans, die ook te gast was in het programma ‘Kat Zonder Grenzen’, denkt daar bijvoorbeeld anders over en beschouwt het niet als bedrog.