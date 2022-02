“Hoe kan ik zijn overspel bewijzen?” Relatietherapeut Wim beantwoordt 17 lezersvragen over ontrouw

Kinky overnach­ten: er bestaan nu ook ‘adult Airbnb’s’ voor koppels die dromen van meer erotiek

Met valentijn in zicht zijn heel wat tortelduiven op zoek naar de ultieme romantische getaway. Een chalet midden in een besneeuwd bos, een mooie hotelkamer in een idyllische stad of … een ultieme kinky overnachting. Wie dat laatste zoekt, heeft zijn eindbestemming gevonden. Want de bookingwebsite Airbnb biedt namelijk adult Airbnb’s aan. Oftewel: appartementen en studio’s die nét een tikkeltje meer dan gewoon ‘romantisch’ zijn.

8 februari