Hoe is het om te daten met een aandoening? Steven, Elisa en Vanessa vertellen: “Toen hij zei dat hij me beter wou leren kennen, begon ik te huilen”

Goed Gevoel Relatiethe­ra­peu­ten voorzien een ‘summer of love’. “De nood is hoog, dus we zullen losbandi­ger omgaan met seks”

17 juni Het aantal coronabesmettingen daalt drastisch, de vaccinatiecampagne loopt als een trein en de eerste versoepelingen doen ons al proeven van de vrijheid. Stel je voor: na corona komen we terecht in een maatschappij waar de vrije liefde centraal staat. Waar losbandigheid gevierd wordt als was het ons nieuwe motto. Seksuologen en relatietherapeuten Chloé De Bie en Wim Slabbinck, en journalist Corine Koole beantwoorden onze prangende vraag: staan we aan de vooravond van een ‘summer of love’? “Een single belde na ons interview een vriendin op en smeekte om haar vast te pakken.”