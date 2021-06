Hoe gevaarlijk zijn twee narcisten die een koppel vormen? “Het zal hen worst wezen als hun kinderen eronder lijden”

“Leven met een narcist kan je helemaal vernieti­gen”: expert legt uit hoe je narcisme herkent in relaties en je ertegen beschermt

25 april Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Noem hem arrogant, bazig, snoeverig of intimiderend: de narcist is het allemaal en meer. Coach en ervaringsdeskundige Nelly De Keye vertelt je hoe je een narcist herkent, begrijpt en overleeft. “Een narcist is volledig afgesloten van zijn echte ik en kent geen dieper gevoelsleven.”