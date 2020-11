Hoe eerlijk moet je zijn tegen je partner? Relatietherapeut Wim Slabbinck: “Af en toe iets verzwijgen kan geen kwaad”

Honesty is such a lonely word, everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. Billy Joel zong het al in 1978: eerlijkheid is een zeldzaam goed, maar net datgene wat we het meest nodig hebben. Denken we. Want het omgekeerde van absolute eerlijkheid zou een sluipend gif zijn in een relatie, een bedreiging voor het vertrouwen, stille doder van de liefde. Van liegen komt bedriegen - die woorden rijmen niet toevallig. En ‘eerlijkheid duurt het langst’: wie kreeg die volkswijsheid niet te horen van ouders, leerkrachten óf van een achterdochtig lief?