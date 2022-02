“Hij wil mij zien genieten met een andere man.” De partner van Sylvia (40) wil een trio, seksuoloog Wim geeft raad

Jij links, hij rechts? Relatiethe­ra­peut Sarah geeft advies aan echte koppels zoals ‘Billie vs Benjamin’. “Verschil­len moeten er zijn”

Een van de populairste series van het moment is ‘Billie vs Benjamin’. Het verhaal gaat over een koppel met een tegenovergestelde politieke mening en daar komen de nodige dramatische strubbelingen bij kijken. Dat levert goeie televisie op, maar in de realiteit vraagt zo’n romance meer moeite en werk, zegt klinisch psycholoog en relatietherapeut Sarah Hertens. Ze legt uit wat je kan doen als je partner een fundamenteel andere overtuiging koestert. “Mensen hebben vaak een droombeeld als het op de liefde aankomt. Maar ‘de ware’ is niet altijd wie je in gedachten had.”

26 januari