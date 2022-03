“Hij voelt zich schuldig als we seks hebben.” Jaak (66) houdt Jeannine (65) in de friendzone. Seksuoloog Wim geeft raad

“Hij wil mij zien genieten met een andere man.” De partner van Sylvia (40) wil een trio, seksuoloog Wim geeft raad

Sylvia (40) en haar echtgenoot Ed (45) willen hun seksleven een pak spannender maken. Ed denkt daarvoor aan een trio — met een tweede man erbij. “Spannend om over te fantaseren. Maar hoe weet ik of dit in werkelijkheid iets voor mij is?”, vraagt Sylvia zich af. Seksuoloog en therapeut Wim Slabbinck geeft advies: “Het omzetten van fantasieën in fijne ervaringen lukt beter wanneer we haalbare doelen stellen.”

14 februari