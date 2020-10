Hij de was, zij de vuilbakken. Hoe zorg je ervoor dat het huishouden gelijk is verdeeld? “Lijstjes werken niet, systemen wel”

Flo Windey (24) breekt Vlaamse slaapka­mers open op VTM2: "We schamen ons nog te hard voor de 'vieze' dingen die we doen in bed”

1 oktober Het gaat hard voor de jonge Flo Windey (24). De Brusselse is net afgestudeerd en kijk, haar curriculum vitae schrijft zichzelf. Na ‘Flowjob’, een YouTubereeks voor Studio Brussel waarin ze zonder gêne met jonge gasten over haar en hun seksuele ervaringen praatte, mag ze zichzelf nu ook televisiemaker noemen. Dit najaar zien we ze elke donderdagavond op VTM 2 in ‘Club Flo’, een programma dat seks, drugs, gender en meer van dat moois bespreekbaar moet maken. “Seks is als de olifant in de kamer die we niet willen zien. Maar het is een knalroze, f*cking grote olifant.”