“Het leven is kort en we moeten alles meemaken”: waarom gaan we vreemd? Ebt het verdriet erna ooit weg? En zijn er ook positieve kanten aan slippertjes?

“We waren beiden oud genoeg om dat slippertje een plaats te geven.” De getuigenis van Ellen Verhulst op hln.be eerder deze week werd meer dan 300.000 keer gelezen. Het is een thema dat ons niet loslaat: vreemdgaan. Hoe ga je er het best mee om? Ebt de pijn ooit weg? En zijn er ook positieve kanten aan? Deze stukken over slippertjes moet u herlezen.