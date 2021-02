Het koppel achter tv-programma ‘Da’s liefde!’: Sophie Peeters en Tim Van Aelst gaan volgend jaar zelf trouwen: “Lichtjes verslaafd aan elkaar”

Ze runnen samen productiehuis Shelter en met hun jongste tv-programma Da’s Liefde! op VTM, leren ze ons wat liefde is. Ze wonen onder één dak en als corona braaf is, wordt er dit jaar nog getrouwd. Al vijf jaar smullen executive producer Sofie Peeters (33) en regisseur Tim Van Aelst (43) van elkaars kamervullende energie. Verliefd met hart én ziel. “Ik heb een theorie die zegt: ‘meer wil meer’. Bijvoorbeeld: als je veel reist, wil je nog meer reizen. Sofie en ik hebben dat met elkaar.”

Tim: “Onlangs las ik de quote: ‘als iedereen elke dag een halfuurtje naar de sterren zou kijken, het zou een andere wereld zijn’. En ik geloof dat ook. In Panama wandelden Sofie en ik over het strand onder een schitterende sterrenhemel. We keken op en zagen drie vallende sterren. Voor mij is dat pure romantiek.”

Sofie: “Ik moet denken aan je huwelijksaanzoek, twee jaar geleden met Kerstmis.”

Tim: “Die avond heb ik eerst vier minuten in Sofies ogen gekeken – een experiment dat ook in Da’s Liefde zat. Heel mijn familie zat erbij, dan duren vier minuten best lang. Mijn broers, in de handen klappend, riepen al grappend: ‘Komaan Tim, goe bezig’ en ‘Amai, dit is een jaar om nooit te vergeten, zo saai’. (lacht) Op de achtergrond speelde een akoestische versie van Everywhere van Fleetwood Mac. Na het nummer haalde ik een doosje boven.”

Sofie: “Ik durfde tijdens die vier minuten niet excited te doen. Is dit nu een huwelijksaanzoek of niet? Maar ik vond het heel bijzonder, net omdat het bij zijn familie was, met de kinderen erbij. Ik voelde me zeer welkom.” Goesting in meer? Lees morgen het hele interview in Nina of op nina.be.

Ook in Nina deze week:

- Heerlijke pastarecepten vol liefde

- Lara Switten, momblogger die vecht tegen kanker, schrijft een liefdevolle ode aan haar man Steffen

- Wim weet raad: Jolan (21) dreigt zijn lief kwijt te geraken na online geflirt

- Verwen je viervoeter met zelfgemaakt lekkers

- Luxueuze adressen om weer dichter naar elkaar te groeien

Volledig scherm © Guy Kokken