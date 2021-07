Het is vandaag internationale kusdag: “De perfecte zoen is een combinatie van geur, aanraking, opwinding en verbondenheid”

Singles zijn getinder en gewandel beu: snel weer daten op café zonder afstand en mét eerste kus

19 mei De poort der vrijheid lonkt, óók voor de vlinders in onze buik. Blijft een wandeling straks de ideale date of gaan we toch weer kussen op een eerste afspraakje? En is peilen naar de vaccinatiestatus van je Tindermatch een afknapper? Experten over hoe jongeren en volwassenen gaan daten na corona. "Je zal snel weten welk vlees je in de kuip hebt."