Help, ik heb geen goesting! Seksuoloog Chloé De Bie legt uit waarom dat niet zo erg is

Ex-part­ners Rudi (47) en Tamara (36) openhartig over wat hun relatie deed mislopen: “Hij bleef maar teruggaan naar zijn ex”

20 september Rudi (47) en Tamara (36) kregen een relatie terwijl hij nog getrouwd was. Zij was een collega van zijn vrouw. Hij koos voor haar. “Rudi had altijd al een kinderwens, maar zijn toenmalige vrouw dacht daar anders over. Ik stond er wel voor open”, vertelt Tamara. Maar Rudi kon ook zijn ex niet loslaten. Na vijf jaar overspel kon Tamara de stress niet meer aan en verliet ze hem. “Als hij terug wilde gaan, moest ik hem loslaten.”