Harmonieus uit elkaar gaan doe je zo. “Een scheidingsfeest of ritueel creëert mildheid, compassie en dankbaarheid”

Kim Kardashian voelt zich gefaald na scheiding, net als vele andere ex-kop­pels. “Het idee dat je alles kan, als je er hard genoeg aan werkt, klopt niet”

11 juni “Ik voel me zo gefaald, een loser. Dit is al mijn derde huwelijk dat strandt.” Kim Kardashian (40) praat voor het eerst openhartig over haar relatieproblemen met Kanye West (44) en geeft eerlijk toe dat ze een mentale klap heeft gekregen. Doodnormaal, zeggen relatietherapeut Chloé De Bie en echtscheidingsadvocaat Claudia Van de Velde. Ze leggen uit waarom zo veel gescheiden koppels zich een mislukking voelen en wat eraan te doen valt. “Vroeger was scheiden een groot taboe. Maar door een switch in de samenleving zit dat taboe nu enkel in het hoofd van de gescheiden persoon zelf.”