Happy Galentine’s Day! Zo vier je volledig coronaproof de vriendschap tussen vrouwen

Valentijn? Vandaag, op 13 februari, is het Galentine’s Day. Een dag waarop we onze vriendinnen vieren, en dat is belangrijker dan ooit. Want in tijden van social distancing en bubbels voelt een ode aan de vriendschap tussen vrouwen als een heerlijk warm bad. “Gezamenlijke uitjes zitten er nu niet in. Dat brengt een gemis met zich mee. Reden te meer om je vriendinnen extra aandacht te geven”, zegt ook hoogleraar sociologie Beate Volker. Ze geeft originele tips voor een coronaproof girlsnight en vertelt hoe je verwaterde vriendschappen nieuw leven inblaast.

Zoete mimosacocktails, knapperige wafels, handgemaakte cadeautjes en een hoop mooie woorden: maak kennis met Galentine’s Day! De dag van de vriendschap tussen vrouwen werd in 2010 in het leven geroepen door Leslie Knope in de Amerikaanse sitcom Parks and Recreation. In een van de afleveringen trommelde Leslie haar vriendinnen de dag voor Valentijn op voor een feestje onder vrouwen. Haar ‘Ladies celebrating ladies’-concept sloeg aan en intussen vindt Galentine’s Day ook de weg naar ons land.

Quote Vriend­schap is een relatie waar je helemaal zelf voor kiest. Dat geldt bij je partnerkeu­ze natuurlijk ook, maar dat komt met heel wat verplich­tin­gen en verwachtin­gen Beate Volker

“Begrijpelijk”, zegt Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Utrecht, die al jaren onderzoek voert naar vriendschappen. “We leven in een tijdperk waarin vriendschap ontzettend belangrijk is: het aantal echtscheidingen piekt, we wonen alsmaar verder van onze familie … Ook de individualisering speelt mee. Vriendschap is een relatie waar je helemaal zelf voor kiest. Dat geldt bij je partnerkeuze natuurlijk ook, maar die liefdesrelatie komt met heel wat verplichtingen en verwachtingen. Je runt een gezin, managet het huishouden ... Bij vriendschappen spelen zulke verplichtingen en verwachtingen niet zo. Vrienden zijn in principe onbaatzuchtig en brengen het beste in elkaar naar boven. Daar hechten we aan. Termen als ‘framily’ en ‘Galentine’s Day’ onderstrepen dat.”

Nood aan bevestiging

Gezellige etentjes en dagjes uit met je girlfriends zijn in coronatijden helaas even niet aan de orde. “We spreken nu vooral een-op-een af, wat tot verdieping kan leiden maar ook betekent dat wie wat verder weg staat sneller uit beeld kan verdwijnen”, zegt Beate Volker. “Heel wat vrouwen hebben een vast clubje met een drietal vriendinnen. Gezamenlijke uitjes zitten er nu niet in. Dat brengt een gemis met zich mee. Reden te meer om je vriendschappen extra aandacht te geven. Een dag als Galantine’s Day is een mooie manier om te tonen dat je aan elkaar denkt.”

Quote Idealiter blijft het niet bij die ene dag om te tonen dat je aan elkaar denkt Beate Volker

“Maar … idealiter blijft het niet bij die ene dag en lopen aandacht en waardering als een rode draad door jullie relatie. Vergelijk het met Moederdag: leuk als er die dag écht iets mee gedaan wordt, maar het blijft best niet bij dat ene moment.” Je hoeft een dag als Galentine’s Day bovendien ook niet te groots te zien. “Een plots groot gebaar kan zelfs wat ongepast zijn als je op andere dagen niet veel uiting geeft aan je vriendschap. Een lief berichtje doet al heel wat. Zeker in deze tijden is Whatsapp of sms een belangrijk middel om je relaties sterk te houden. En vergeet ook de mensen die wat verder weg staan niet. Vaak zorgen net die ‘zwakkere’ contacten voor nieuwe impulsen en frisse ideeën.”

Niets ergers dan je op de dag der vriendschap moederziel alleen op de wereld te voelen. Maar vooraleer je vol medelijden in enkele (liters) mimosa’s verdrinkt even dit: in welke mate heb je zelf je best gedaan? “Vriendschap werkt altijd in beide richtingen”, zegt Volker. “Misschien heb je de afgelopen tijd niet in jullie vriendschap geïnvesteerd? Niet goed geluisterd? Zoek de reden van je teleurstelling ook bij jezelf. De schuld ligt nooit enkel bij de ander.”

Quote Elkaar loslaten betekent niet dat jullie elkaar later niet kunnen terugvin­den Beate Volker

Galentine’s Day kan ook een goede kickstarter zijn om verwaterde vriendschappen nieuw leven in te blazen. “We weten uit onderzoek dat dat trouwens erg vaak gebeurt. Er is een reden waarom jullie ooit goed bevriend waren. Elkaar loslaten betekent niet dat jullie elkaar later niet kunnen terugvinden. Daarom ben ik er een voorstander van om vriendschappen eerder te laten verwateren dan ze officieel te beëindigen. Zo hou je de deur open. Ik krijg dikwijls de vraag hoe je nieuwe vrienden maakt. In coronatijden drijven we al helemaal op ons bestaande netwerk. Wel, ik raad altijd aan om eerst te kijken naar wie je bent kwijtgeraakt. Vaak zitten daar heel waardevolle contacten bij. Een dag als Galentine’s Day kan meteen een mooie gelegenheid zijn om die op te zoeken.”

Zo vier je 100% coronaproof

Volledig scherm © Getty Images

• Virtueel bakken Liefde gaat door de maag en dat is bij vriendschap niet anders. Installeer je laptop in de keuken en trommel je vrienden op voor een virtueel bakavontuur. Wafels zijn dé signature dish van Galentine’s Day!

• Secret Cupid Move over Secret Santa. Op 13 februari verrassen we onze beste vriendinnen met Secret Cupid. Gebruik een website als drawnames.be om namen te verdelen, leg een budget vast en laat je geschenk lekker old fashioned met de post leveren. Kers op de taart? Een virtueel unboxingmoment!

• Romcom Geen beter gezelschap voor een heerlijke romcom dan je beste vriendinnen. Plan een Zoomdate in zodat jullie elkaars reacties zien en horen. Plezier gegarandeerd! Onze kijktip: Mijn Slechtste Beste Vriendin op Streamz vertelt het verhaal van zes vriendinnen ‘in de fleur van hun slijtage’ die bewijzen dat er in elke vrouw een ‘beste’ en een ‘slechtste’ vriendin schuilt.

• Spa Trakteer jezelf en je vriendinnen op een virtuele spa-avond. Doe je badjas en slippers aan, haal je meest luxueuze gezichtsmaskers, haarbehandelingen en crèmes boven en trek een fles bubbels open. Zet je laptopcamera aan: bijna zo leuk als een dagje wellness.

Lees ook: