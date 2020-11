Geen geldgezeik? 1 op de 3 Vlamingen wil evenveel verdienen als de partner

It’s all ‘bout the money, it’s all ‘bout the dun dun do do do dumb. Dat geld een belangrijke factor is in relaties, staat vast. Financiën kunnen voor een flink potje ruzie zorgen en voor meer dan de helft van de Vlamingen speelt het zelfs een rol bij de partnerkeuze. Dat toont een studie van onderzoeksbureau iVox in opdracht van JOE, voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’ .

Geld en liefde, het is jammer genoeg geen gouden combinatie. Praten over centen blijft nog steeds een taboe en het leidt zelfs vaak tot verhitte discussies. In dat opzicht is het geen verrassing dat een op de vijf Vlamingen de financiële situatie van een potentiële partner belangrijk vindt. Voor meer dan de helft speelt dit minstens een kleine rol.

Financiële onafhankelijkheid

Dat betekent niet dat we een date per se aantrekkelijker vinden wanneer hij of zij veel geld heeft. Die redenering geldt slechts voor een klein groepje (15 procent). Wel willen we dat de potentiële partner z’n eigen boontjes kan doppen. Meer dan de helft (52 procent) vindt dat financiële onafhankelijkheid een potentiële partner aantrekkelijker maakt. Een op de drie wil ongeveer evenveel verdienen in een relatie, omdat er anders problemen komen. Ongeveer 23 procent van de Vlamingen geeft dan weer de voorkeur aan een partner die meer verdient. Dat zien we vaker bij vrouwen (36 procent) dan bij mannen (9 procent).

Hoewel op voorhand nagedacht wordt over verschillende loonbriefjes, blijkt de impact bij koppels al bij al mee te vallen. Vlamingen in een relatie waar de ene partner meer verdient dat de andere, vinden dat in 82 procent van de gevallen helemaal niet ongemakkelijk. Voor 12 procent is het een beetje ongemakkelijk, voor slechts 6 procent echt wel ongemakkelijk. Wie minder verdient dan de partner, vindt dit vaker ongemakkelijker dan degenen die meer verdienen.

Afspraken

De overgrote meerderheid (83 procent) van de Vlamingen in een relatie is goed op de hoogte van de financiële situatie van de partner. Een even grote groep hecht daarnaast belang aan duidelijke financiële afspraken. De helft apprecieert het wanneer de partner hen trakteert of een cadeautje geeft, 76 procent zegt zelf initiatief te nemen om de partner op die manier te verrassen.

Wie regelt de geldzaken? Hier zien we een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen geven wat vaker aan dat zij de geldzaken regelen (41 procent versus 33 procent). Bijna vier op de tien Vlamingen in een relatie regelen de geldzaken samen, en 15 procent doet dat apart.

Quote 27 procent heeft al geldproble­men gehad met de huidige partner

27 procent heeft al eens geldproblemen gehad terwijl ze samen waren met hun huidige partner. Voor een vierde van deze groep hadden deze troubles een positief effect en groeiden ze dichter naar elkaar toe. Een iets grotere groep ervoer vooral negatieve effecten en spanningen.

Zeven op de tien Vlamingen die in een relatie zitten, hebben een gemeenschappelijke rekening. Die rekening wordt vooral gebruikt voor de huur of lening, een reis samen met de partner, boodschappen bij de supermarkt, spullen voor de kinderen of een bezoek aan een café of restaurant.

Kinderen

Dat kinderen een flinke som geld kosten, is een publiek geheim. Toch geeft meer dan een op de drie Vlamingen (in een relatie met kinderen) aan dat ze op voorhand niet verwacht hadden dat hun kroost zo duur zou zijn. Een op de tien heeft in het verleden een kinderwens uitgesteld tot ze financieel alles op een rijtje hadden. 19 procent heeft per maand en per jaar een vast bedrag dat ze aan de kinderen uitgeven.

Lees ook: