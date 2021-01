Gaëlle (41) heeft een passionele relatie met vluchteling Navayo (27): “We hadden 4 keer per dag seks, 15 keer in het weekend”

Topmodel Cara Delevingne investeert in hightech seksspeel­tjes (en dit is haar favoriet uit het assorti­ment)

30 november Deze keer geen sneakers of boxershorts, maar clitoris-stimulators en een sterke boodschap. Want naast model en actrice is Cara Delevingne nu ook mede-eigenaar en creatief adviseur van het Amerikaanse hightech seksspeeltjesbedrijf Lora DiCarlo. “Dit gaat niet alleen over genot, seksspeeltjes of seks. Dit gaat over gezondheid”, zegt Delevingne.