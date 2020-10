Ex-partners Peter (56) en Catherine (52) kunnen na hun breuk nog door dezelfde deur: “Als ik een probleem heb, dan kan ik Peter bellen. Andersom ook.”

OPROEP. NINA zoekt vrouwen bij wie sexting ook misliep

11 september Stuurde jij een foto door die enkel voor je lief bedoeld was, maar plots de hele school rondging? Nam iemand ongewenst een foto van je tijdens of na een vrijpartij? Of was je het slachtoffer van deepfake*? NINA is op zoek naar vrouwen die hun verhaal willen vertellen!