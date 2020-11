Ex-partners Ines en Mark hebben elkaar nog niet helemaal losgelaten: “Nu de emoties bedaard zijn, zijn we opnieuw twee handen op een buik”

Hartverwar­mend (en hilarisch): koppels op Twitter delen foto’s en berichtjes van prille begin van relatie

28 september Gek op liefdesverhalen? Dan kwam je dit weekend op Twitter ruimschoots aan je trekken. Voor de ‘how we started’-trend onthulde de ene na de andere twitteraar met foto’s of screenshots hoe zijn of haar relatie begon en hoe die er nu voor staat. Het resultaat? Een pak erg schattige en vaak ook herkenbare beelden en verhalen. Maar wat wij vooral onthouden: het maakt niet uit hoe ongemakkelijk die eerste digitale conversaties zijn, er is altijd hoop op een happy ending.