Ex-partners Eddy (48) en Valentina (38) over wat er misliep tussen hen: “Wat ik thuis miste, vond ik op het werk. Bij een collega”

Milan (25) en Ella (22) hebben stormachti­ge seks op de zesde verdieping: “Ik duwde haar tegen het raam terwijl het buiten onweerde. Wat een seks. Wat een uitzicht. Dat maak je maar een keer mee”

9 oktober “Ik tilde haar snel op en bracht haar, hevig zoenend, naar de keukentafel. Ze kreunde voortdurend, wat mij alleen maar aanmoedigde. Ondertussen was het beginnen stormen.” Milan* (25) en Ella (22) zitten in dezelfde vriendengroep. Er was nooit echt een spanning tussen hen. Tot die er wel was en ze een spectaculaire nacht samen beleven. Elke week gaat Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit. Vandaag: de superseks van Milan.