Evelien heeft superseks naast een kabbelend beekje in Durbuy: “Het vrouwtje dat haar rozen aan het snoeien was had ons duidelijk gezien”

13 februari “Ze kuste mij. Ik wees haar af met de woorden: ‘Ik ga je alleen maar opnieuw kwetsen’. Ze keek me uitdagend aan: ‘Dat doe je niet’, zei ze. Damn. Ze ging er echt voor, best sexy. Ik besefte dat ik dit een kans moest geven, fysieke aantrekking of niet.” Zita (20) denkt dat ze hetero is tot ze Lize (21) leert kennen. Ze valt als een blok voor haar persoonlijkheid, maar de seksuele spanning blijft uit. Wanneer Lize haar gevoelens verklaart, gaat Zita op ontdekking naar haar geaardheid. Een zoektocht die uitmondt in een knallend eerste orgasme en een vaste relatie tot op heden. Elke week gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit, vrij van oordeel. Deze week lees je de superseks van Zita.