En ze leefden nog lang en gelukkig? 2 relatie-experts buigen zich over het geheim van eeuwigdurende liefde

Met Liefde is een werkwoord schreef hij in 2009 een evergreen over relaties. In zijn laatste boek, Liefde op leeftijd, richt ’s lands bekendste relatietherapeut Alfons Vansteenwegen zijn pijlen op koppels die al een leven lang samen zijn. Wat is hun geheime recept? Want, laten we eerlijk zijn, de cijfers spreken dat ‘eeuwige samenzijn’ niet bepaald moed in. In 2050 zou de helft van onze bevolking uit singles bestaan. Is het tijd voor ‘SOS ­Professor’?