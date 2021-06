Emma (40) is een aseksuele vrouw die al ruim tien jaar een relatie heeft: “Masturberen doe ik nochtans wel, maar daar hangt geen seksuele connotatie aan vast”

“Probeer het eens, misschien vind je het wel lekker. Dat hoor ik soms van mensen die seksueel actief zijn. Alsof het om een groente gaat die je eerst moet proeven. Wanneer ik hen uitleg dat aseksualiteit een geaardheid is, begrijpen ze het meestal wat beter”, aldus Emma (40). Zij doet haar verhaal. “Seksscènes in films zappen mijn partner en ik heus niet weg.” Lees hier de veelvoorkomende misvattingen over aseksualiteit die we met prof Paul Enzlin ontrafelen.