“Elke keer als ze vertrekt, blijf ik met pijn achter.” Tim en zijn ex kunnen elkaar niet loslaten, relatietherapeut Wim Slabbinck geeft advies

"Mijn partner kijkt veel porno en mastur­beert vaak": seksuoloog Wim Slabbinck over soloseks

In een nieuwe videoreeks geeft Wim Slabbinck elke week advies rond thema’s waar veel koppels zich vragen over stellen. In de vijfde aflevering benadrukt de seksuoloog de voordelen van masturbatie binnen een relatie, maar vanaf wanneer wordt soloseks dan wel schadelijk? “Dat hangt niet zozeer af van de frequentie, belangrijker is dat je je gedrag onder controle hebt”, klinkt het.

8 december