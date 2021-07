“Eerst wilde ik je nog wegduwen, maar al snel bleek de passie te groot.” Lezeres Kaat schrijft een brief aan haar sexy collega

Hoe gevaarlijk zijn twee narcisten die een koppel vormen? “Het zal hen worst wezen als hun kinderen eronder lijden”

26 juni In haar nieuwe roman ‘Een hele lieve fuck you’ schrijft Sylvia Van Driessche over #MeToo in België en over vrouwen die ten prooi vallen aan een geliefde mediamaker. De man is een narcist, gelooft het hoofdpersonage, en zijn vrouw, die hem blijft steunen, wellicht ook. Twee narcisten samen, dat heet een ‘narcistische collusie’. “Denk maar aan Melania en Donald Trump”, zegt narcismecoach Nelly De Keye. Hoe functioneert zo’n koppel en kan het gevaarlijk zijn voor hun omgeving? “Hun kinderen voelen zich niet zelden emotioneel mishandeld.”