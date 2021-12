“Een ‘vallei-orgasme’ is de allerfijnste climax ooit.” 14 nieuwe tips en inzichten om Wereld Orgasmedag te vieren

Het geheim voor een knetterend orgasme? Dat verschilt van persoon tot persoon. Wat de ene leuk vindt, geeft de ander vooral goesting om een kuisheidsgordel aan te trekken. Maar met de juiste kennis op zak kom je al een heel eind. Omdat het vandaag, op 21 december, Wereld Orgasmedag is, sommen we enkele nieuwe inzichten op. Voor meer genot en voldoening tussen de lakens.

Van ‘zalig’ tot ‘hoe voelt dat juist?’: het onderwerp ‘orgasmes’ lokt heel wat verschillende meningen en uitspraken uit. Wil je nog meer weten? We hebben heel wat interessante en nieuwe info gebundeld. Het resultaat: dit hete en complete orgasmedossier.

1. Je brein is het belangrijkste seksorgaan

Hoewel de clitoris en de penis een belangrijke rol spelen bij seksueel verlangen, is de hoofdrol in dit proces weggelegd voor een ander orgaan, dat ver boven de gordel ligt: ons brein. “Heb je een seksuele prikkel waargenomen? Door allerlei stofjes in de hersenen stroomt er bloed naar de geslachtsorganen. Je raakt dus lichamelijk opgewonden, en je genitaliën gaan die informatie terugkoppelen naar het brein. ‘Is dit een prettig gevoel? Wil ik meer? Is het veilig?’” Seksuoloog Marieke Dewitte en neurowetenschapper Janniko Georgiadis bestudeerden hoe mensen zin krijgen in seks en geven antwoord op een aantal belangrijke vragen.

2. Sommige mannen komen zelden klaar

Seks is meer dan enkel het orgasme, en toch wordt dat beschouwd als het ultieme hoogtepunt. Maar wat als het heel veel moeite vraagt? Kapper Steve (36) houdt van seks, en deelt pikant beeldmateriaal van zichzelf op OnlyFans. “Maar klaarkomen is één groot mysterie voor me. Het gebeurt zelden tot nooit.” Relatietherapeut en seksuoloog Mieke Mievis praat over mogelijke oorzaken én oplossingen.

3. Mindful masturberen is een nieuwe selfcaretrend

Door de coronacrisis hebben mensen meer seks en masturberen ze vaker. Terecht. Want jezelf plezieren kan heel gezond zijn. Meer zelfs: er gaan steeds meer stemmen op dat je masturbatie ook kan gebruiken om mentaal in evenwicht te komen. Het gaat dan over mindful masturberen: een zelfliefde- en zelfzorgtrend die je helpt om sensuelere en intensere orgasme te ervaren. In plaats van in één rechte lijn op je orgasme af te stevenen, zouden we masturberen eerder moeten zien als een kunst of heilige praktijk die tijd en concentratie vereist.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images/EyeEm

4. Er bestaan vijf erotische talen

Wist je dat iedereen een sekstaal heeft? Seksuoloog Jaiya Ma heeft het in de Netflix-serie Sex, love & goop over vijf erotische blauwdrukken, die je liefdesleven voorgoed zullen veranderen. Ze legt uit welke er zijn en hoe je de jouwe kan vinden. “Energetische types worden weleens koud of afstandelijk genoemd door hun partners. Maar dat zijn ze niet, ze zijn gewoon overprikkeld.”

5. Het orgasme-ABC: enkele belangrijke erogene zones

Het vrouwelijk genot blijft een groot mysterie. Dat ligt voor een groot deel aan de wetenschap: pas op het einde van de twintigste eeuw is men beginnen kijken naar de anatomie van het vrouwelijke geslachtsdeel. Het was al 1998 (!) toen men er achter kwam dat de clitoris geen knopje is, maar een heus orgaan dat slechts gedeeltelijk zichtbaar is. Ondertussen weten we dat er heel wat erogene zones zijn. Klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie legt uit hoe je de G-spot, C-spot, A-spot, P-spot en X-spot vindt.

6. Belangrijke lessen klitkunde

Vanaf september 2022 wordt de clitoris eindelijk in de schijnwerpers gezet, want vanaf dan is het in volle glorie te bewonderen in de biologiehandboeken van de middelbare school. Wij zetten alles op een rijtje wat jij over het vrouwelijk genotsorgaan moet weten. “Direct contact is vaak té intens. 1 op de 2 vrouwen vindt cirkelvormige bewegingen het fijnst.”

7. Beleefde jij al eens een kosmische climax?

Zit je vast in een masturbatieroutine, waarbij je steeds naar dezelfde vibrator grijpt, dezelfde bewegingen maakt of dezelfde (ethische) porno opzet? Enter: een ‘kosmisch orgasme’. Dit type climax zou helend en empowering werken. En volgens experts is het een goeie manier om seksueel genot op een andere manier te beleven.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Cottonbro via Pexels

8. Alles wat je wil weten over seksspeeltjes

Er zijn steeds meer slimme seksspeeltjes op de markt. Hun missie: de orgasmekloof tussen man en vrouw overbruggen. Erotisch counselor Ann Cuyvers en seksuologe Kaat Bollen brengen de do’s-and-don’ts bij speelgoed voor volwassenen in kaart én lijsten de spannendste speeltjes op. “Seksspeeltjes zijn geen hulpstukken die je inzet als het niet goed gaat, maar sfeermakers die voor extra pret zorgen. Ze helpen je om nieuwe lichamelijke sensaties te ontdekken.”

9. De zin en onzin over afrodisiaca

Een glas champagne, zoete aardbeitjes gedrenkt in chocolade en de zilte smaak van oesters. Met afrodisiaca, voedingsmiddelen die onze seksdrive verhogen, zetten we de toon voor een zinnenprikkelende avond. Nieuw zijn ze allesbehalve. Het woord zelf komt van Aphrodite, de Griekse godin van de liefde en de schoonheid. Maar werken lustopwekkende ingrediënten ook echt? Wij gingen te rade bij twee seksuologen.

10. Menstruberen tegen menstruatiepijn

Volgens een recente studie kan zelfbevrediging voor minder menstruatiepijn zorgen. Seksspeeltjesmerk Womanize roept dan ook iedereen op om te ‘menstruberen’: te masturberen tijdens de menstruatie. Maar helpt dat ook echt? Er zit iets in, zegt gynaecoloog Tom Bovyn. Na een orgasme komen namelijk endorfines vrij: hormonen die zorgen voor ontspanning en euforie. En er zijn nog een aantal andere mogelijke verklaringen.

11. Ken jij het vallei-orgasme al?

Een vallei-orgasme zou het allerfijnste, meest bevredigende orgasme ooit zijn. Je zou de samentrekkingen en extase niet alleen in je vagina, maar door je hele lichaam kunnen voelen. Je kan het onder meer ervaren dankzij tantra-seks. Experte Inge Leemans legt uit hoe dat werkt en hoe je er zelf in bed mee kan experimenteren, samen of alleen. “Tantra vertrekt niet noodzakelijk vanuit spanning en seksuele drive, maar vanuit ontspanning en liefde. Het gaat niet om klaarkomen, maar om het contact zelf.”

Volledig scherm Foto van viagra ter illustratie. © Getty Images

12. Tips voor een tepelorgasme

Dat borsten een belangrijk onderdeel zijn van het voorspel, weet elke vrouw. Meer zelfs: met de juiste aanpak kan iemand klaarkomen door tepelstimulatie alleen. “Het zou het tweede meest voorkomende orgasme zijn”, zegt klinisch seksuoloog Chloé De Bie. Ze legt uit dat tepels honderden zenuwuiteinden hebben, waardoor ze zeer gevoelig zijn, en geeft enkele vingervlugge tepeltips voor in bed.

13. Eerste hulp bij erectiestoornissen

Volgens recente cijfers krijgt zowat de helft van de mannen ooit te maken met seksuele stoornissen. Desondanks blijven erectiestoornissen taboe. Mannen praten er amper over, en blijven er dus maar mee rondlopen. De oplossing ligt voor de hand: er een goed gesprek over voeren. Uroloog Koen Van Renterghem overloopt de belangrijkste oorzaken en alle praktische oplossingen, van pilletjes tot penisprotheses.

14. Werken clitorale serums echt?

Steeds meer merken brengen de laatste tijd clitorale serums uit. Hun belofte: meer, langere en intensere orgasmes. Seksuoloog Sam Geuens legt uit hoe de vork in de steel zit. “Veel van die serums bevatten plantaardige extracten, van ginseng tot mierikswortel. We weten dat die producten prikkelend zijn voor de zenuwuiteinden en dus een fysiek effect zullen hebben. Anderzijds kan een clitoraal serum op zich een vrouw niet opwinden of doen klaarkomen. Net zoals Viagra een man geen erectie kan geven.”

