Een pakje zelfliefde onder de kerstboom: 3 experten over hoe je de juiste vibrator kiest

Geen geldgezeik? 1 op de 3 Vlamingen wil evenveel verdienen als de partner

8 november It’s all ‘bout the money, it’s all ‘bout the dun dun do do do dumb. Dat geld een belangrijke factor is in relaties, staat vast. Financiën kunnen voor een flink potje ruzie zorgen en voor meer dan de helft van de Vlamingen speelt het zelfs een rol bij de partnerkeuze. Dat toont een studie van onderzoeksbureau iVox in opdracht van JOE, voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’.