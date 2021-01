Een miskraam weegt op het huwelijk van Marie (28) en Lev (30): “Ik vond troost bij een collega”. Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad

“Toen ik Lev leerde kennen tijdens een studentenjob in de zomervakantie, viel me meteen op hoe zorgzaam en lief hij was”, vertelt Marie. “Hij zag er ook goed uit – nu nog altijd trouwens. (lachje) We waren piepjong maar ik voelde dat we bij elkaar pasten: twee dromers, twee levensgenieters maar wel allebei realistisch genoeg om samen een leven op te bouwen. Vandaag, tien jaar en een huwelijk later, zijn we elkaars allerbeste vrienden. We zien elkaar graag. Ons seksleven is ook zeer oké. Vlak voor de lockdown in maart vorig jaar beslisten we om voor een eerste kindje te gaan. Ik was vrijwel direct zwanger, we liepen op wolkjes! Helaas eindigde de zwangerschap niet veel later in een miskraam. Een hele klap.”