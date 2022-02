Een eitje dat meetrilt met muziek en een vibrator die bij 9 op de 10 tot een orgasme leidt: 6 tips voor de beste seksspeeltjes

Er is een nieuwe seksuele revolutie aan de gang in onze slaapkamers: steeds meer mensen gebruiken seksspeeltjes én die speeltjes worden slimmer. Nu is er zelfs een vibrator die meetrilt op je favoriete muziek. Je kan het zo gek niet bedenken, of het technologisch hoogstandje bestaat. Maar wat leidt tot de beste orgasmes, zelfs als je nog nooit eerder bent klaargekomen? En hoe kies je een speeltje dat bij je past?

Valentijn is de feestdag die draait om liefde - in al zijn facetten. Of je nu aan het daten bent, in een langdurige relatie zit of gaat voor een geweldige galentine’s day met je bestie: in dit dossier verzamelen we de mooiste artikels over de liefde om deze periode onvergetelijk te maken.

Technologie en intimiteit raken steeds meer met elkaar verstrengeld. En dat hoeft niet over uitzonderlijke dingen te gaan zoals seksrobots of porno in virtual reality. Er zijn namelijk steeds meer slimme seksspeeltjes op de markt. Sinds kort bestaat er zelfs muzikaal speelgoed dat meetrilt op jouw favoriete muziek.

Op de beat van Jessy J

Het gaat om een sextoy van het merk Lovense, het vibrerend eitje kan je via je smartphone besturen en reageert op muziek. Even verbinden met Spotify of een andere muziekstreamingdienst, en hup, je oren én jijzelf worden verwend. Een onderzoekspanel van de erotische webshop EasyToys heeft het nieuwe snufje uitgetest. Ze wilden achterhalen wat de beste muzieknummers zijn om voluit te genieten van het speeltje van Lovense. Het verdict: ‘I want love’ van Jessie J kwam als winnaar uit de bus. Dankzij het opbouwende ritme kwamen de gebruikers blijkbaar tot een heerlijk, intens orgasme.

Kortom, seksspeeltjes zijn hotter dan ooit. Het aanbod is gigantisch, waardoor het kiezen van speelgoed dat bij je past een moeilijke klus kan zijn. Om je een handje te helpen, en voor meer genot en voldoening tussen de lakens, sommen we enkele belangrijke tips en inzichten op.

Gebruik jij (af en toe) een seksspeeltje?

Ja

Nee, nog nooit gedaan

1. Nooit eerder waren seksspeeltjes zo populair

“Boom, boom, boom, boom”, doet de sector van de seksspeeltjes. En de klant zingt luidkeels mee: “I want you in my room”. Sinds de start van corona zijn de verkoopcijfers namelijk enorm toegenomen. Erotiekwinkels zagen een explosie van het aantal bestellingen, die intussen blijft aanhouden tot een langgerekte climax. Een logisch gevolg, meent seksuologe Sara Taels. “Seksualiteit is een vorm van zelfzorg. Als we het druk hebben, verdwijnt dat vaak naar de achtergrond. Maar tijdens de lockdowns kwam er meer tijd vrij. Ook voor ons seksleven.” Sindsdien hebben veel mensen de smaak te pakken.

“De jongste jaren is er ook veel vooruitgang gemaakt”, zegt Maxime Figula, communicatieverantwoordelijke bij Babylon Loveshop. “Momenteel staan externe clitorisstimulatoren op de allereerste plaats. Dankzij het subtiel zuigende effect op het uitwendige deel van de clitoris, krijgen veel vrouwen in slechts enkele minuten een orgasme.” Mannen verkiezen volgens Figula speelgoed waar ze hun penis kunnen inbrengen. “Die worden masturbatoren genoemd en bestaan in uiteenlopende vormen en texturen.”

Volledig scherm Veel vrouwen zijn wild van luchtdrukstimulatoren. © Pexels

2. Het speeltje dat een orgasme garandeert

Maxime Figula vertelde het al: externe clitorisstimulatoren doen het goed. Zéér goed. Zo zijn er een aantal speeltjes waar vrouwen met een gelukzalige blik en glanzende ogen over spreken. De Womanizer is er eentje van. ‘De orgasmemachine’, wordt hij ook wel genoemd. En die bijnaam heeft hij niet gestolen, als we de verkooppraatjes mogen geloven, kunnen negen op de tien vrouwen ermee klaarkomen. Zelfs als ze nog nooit eerder een orgasme hebben ervaren. Ook ‘Tracy’s Dog’ krijgt honderden en duizenden lovende reviews.

Een vrouw beschreef het als volgt: “Vanaf het moment dat ik de juiste stand gevonden had, kwam ik klaar. Ik squirtte, en ik zweer het je, dat is me nog nooit eerder overkomen. Als een gek begon ik op het knopje te duwen om het speeltje af te zetten, maar het begon gewoon harder en harder te vibreren, waardoor ik nog een orgasme kreeg. En deze keer bleef het duren. Ik voelde me precies opstijgen. (...) Vijf minuten lang bleef ik shaken in m’n bed. Rechtstaan ging niet meer. Dus lag ik daar maar, naar het plafond te staren, totaal vergeten wie ik was of welk jaar het was. Om maar te zeggen: het overtrof mijn stoutste verwachtingen.”

De hamvraag: wat is er zo geweldig aan? We vroegen het aan seksuologe Chloé De Bie: “Het behoort tot de nieuwste generatie seksspeeltjes die gebruikmaken van luchtdruk.”

3. Vind je weg in het doolhof dat de wereld van vibrators is

Wie voor het eerst op zoek gaat naar een vibrator, kan overweldigd worden door de enorme hoeveelheid keuze. Handig om te weten: je kan vibrators opdelen in vier grote categorieën - de wands, de luchtdruksimulators, de ‘gewone’ vibrators (die vaak dubbele functies hebben zoals vaginale en anale penetratie, of clitorisstimulatie en penetratie), en de pinpoint-stimulators. En dan zijn er de dildo’s, die niet trillen en dus ook géén vibrators zijn.

Wat zijn de voor- en nadelen van elke categorie? We vroegen het aan vibratorinfluencer Eline Van Hooydonck en seksuologen Kaat Bollen, Wim Slabbinck en Mieke Mievis.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images/Refinery29 RF

4. Impact op de orgasmekloof

Volgens onderzoek van het Kinsey Institute uit 2017 ­krijgen vrouwen tijdens heteroseks in 66 procent van de gevallen een orgasme, de heteroman komt 95 procent van de keren klaar. “Dat de climax nog zo vaak louter een mannenzaak is, heeft te maken met de overdreven focus op penetratieseks: voor vrouwen is dat veel minder stimulerend dan voor mannen”, legt seksuoloog en relatietherapeut Kaat Bollen uit. “Gelukkig zijn er meer en meer vrouwen die hun recht op een climax claimen. Door een seksspeeltje te introduceren in het liefdesspel, bijvoorbeeld. Die zijn het toonbeeld van vrouwvriendelijkheid. Voor de ontwerpers ervan staat namelijk één doel centraal: haar een spetterend orgasme bezorgen.”

5. De ‘balletjes’ blijven nog onder de radar

Binnen de wereld van seksspeeltjes blijven vaginaballetjes of ‘love balls’ nog onder de radar. Nochtans kan je er als vrouw je bekkenbodemspieren mee trainen en ook op andere manieren bezorgen ze je seksueel genot. Seksuologe Kaat Bollen is fan en legt uit hoe je ze gebruikt en waar je moet op letten. “Het resultaat? Betere seks voor jou en je partner.”

Volledig scherm Voorbeeld van love balls. © Pexels

6. De duurzame alternatieven tussen de lakens

Als we denken aan seksspeeltjes, dan flitsen al snel plastic exemplaren met batterijen voorbij. Niet bepaald milieuvriendelijk, dus. “Ze worden bovendien zelden gerecycleerd, omdat het lastig is om alle onderdelen van elkaar te scheiden”, zegt de Britse journaliste en auteur Georgina Wilson-Powell. “De meeste belanden op de afvalberg waar ze afbreken tot microplastics en siliconendeeltjes.” Gelukkig kunnen we ook in de slaapkamer respect tonen voor Moeder Aarde. Wilson-Powell ging op zoek naar de meest duurzame alternatieven voor tussen de lakens en tipt haar belangrijkste handvaten.

